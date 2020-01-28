Украинский чемпион WBO Беринчик начал тренировки перед защитой титула

Интернациональный чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе Денис Беринчик начал проводить спарринги в рамках подготовки к защите титула. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании K2 Promotions.

На данный момент неизвестно, кто именно будет соперником украинца. Однако поединок Беринчика намечен на 22 февраля. Его бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет в ТРЦ "Терминал" в Броварах. Также на ринг выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие боксеры.

Напомним, свой предыдущий бой Беринчик провел в октябре 2019 года, когда выиграл у мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Это была уже вторая защита титула украинца.

Чемпионский пояс Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле следующего года успешно защитил его в поединке с японцем Нихито Араковой.

Действующим чемпионом в WBO в легком весе является еще один украинец Василий Ломаченко. Боксер в октябре получил звание "франчайзингового" чемпиона по версии WBC. Также Ломаченко владеет поясом WBA.