Український чемпіон WBO Беринчик розпочав тренування перед захистом титулу

Інтернаціональний чемпіон за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі Денис Беринчик почав проводити спаринги в рамках підготовки до захисту титулу. Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії K2 Promotions.

На даний момент невідомо, хто саме буде суперником українця. Однак поєдинок Берінчика намічений на 22 лютого. Його бій стане головною подією вечора боксу, який пройде в ТРЦ "Термінал" у Броварах. Також на ринг вийдуть Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселія та інші боксери.

Нагадаємо, свій попередній бій Беринчик провів в жовтні 2019 року, коли виграв у мексиканця Патріціо Лопеса Морено. Це був вже другий захист титулу українця.

Чемпіонський пояс Беринчик здобув в грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а у квітні наступного року успішно захистив його в поєдинку з японцем Ніхіто Араковою.

Чинним чемпіоном в WBO в легкій вазі є ще один українець Василь Ломаченко. Боксер в жовтні отримав звання "франчайзингового" чемпіона за версією WBC. Також Ломаченко володіє поясом WBA.