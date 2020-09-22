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Украинский бизнес ожидает роста доходов и планирует повышение зарплат

Киев, Вторник 22 сентября 2020 13:51
Украинский бизнес ожидает роста доходов и планирует повышение зарплат
Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компании надеются на восстановление экономики после карантина

В 2021 году украинский бизнес рассчитывает на увеличение доходов и планирует повышение зарплат работникам. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Об этом во время презентации сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным исследования, 60% опрошенных украинских компаний надеются на рост бизнеса в 2021 году.

Как отметила Деревянко, количество оптимистов относительно развития бизнеса за последний год уменьшилось с 77% до 60%.

"И это понятно, поскольку у нас, кроме человеческой болезни COVID, есть еще экономическая болезнь, и все понемногу приспосабливаются к текущим условиям", - сказала она.

Данные исследования свидетельствуют, что 54% украинских компаний планируют увеличение доходов в 2021 году до 20%.

Кроме того, 60% руководителей компаний планируют сохранить штат работников, 28% намерены его увеличить, а 12% - сократить.

"А 54% планируют увеличивать зарплаты людям от 5% до 10%. Это такая интересная цифра, потому что традиционно в кризис ты не ожидаешь, что будет такой бешеный рост зарплат", - добавила она.

Напомним, украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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