Бизнес закладывает на следующий год курс на уровне 29 гривен за доллар

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курсовые ожидания бизнеса совпадают с правительственным прогнозом девальвации гривны

Украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Об этом во время презентации сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Закладывается 29 гривен за доллар. Это консолидированные данные, которые мы получили от всех. Выглядит очень реалистично", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация - 2020 год - 29,00 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

Согласно прогнозу правительства Украины, курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.