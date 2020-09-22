ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бизнес закладывает на следующий год курс на уровне 29 гривен за доллар

Киев, Вторник 22 сентября 2020 13:09
Бизнес закладывает на следующий год курс на уровне 29 гривен за доллар
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания бизнеса совпадают с правительственным прогнозом девальвации гривны

Украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Об этом во время презентации сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Закладывается 29 гривен за доллар. Это консолидированные данные, которые мы получили от всех. Выглядит очень реалистично", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация - 2020 год - 29,00 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

Согласно прогнозу правительства Украины, курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь