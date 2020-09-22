Український бізнес очікує збільшення доходів та планує підвищення зарплат

Фото: гроші в конверті (РБК-Україна)

Компанії сподіваються на відновлення економіки після карантину

У 2021 році український бізнес розраховує на збільшення доходів та планує підвищення зарплат працівникам. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Про це під час презентації сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко, передає кореспондент РБК-Україна.

За даним дослідження, 60% опитаних українських компаній сподіваються на зростання бізнесу у 2021 році.

Як зазначила Дерев'янко, кількість оптимістів щодо розвитку бізнесу за останній рік зменшилася з 77% до 60%.

"І це зрозуміло, бо у нас, окрім людської хвороби COVID, є ще економічна хвороба і всі потрошку пристосовуються до поточних умов. То ж м", - сказала вона.

Дані дослідження свідчать, що 54% українських компаній планують збільшення доходів у 2021 році до 20%.

Крім того, 60% керівників компаній планують зберегти штат працівників, 28% мають намір його збільшити, а 12% - скоротити.

"А 54% планують збільшувати зарплати людям від 5% до 10%. Це така цікава цифра, тому що традиційно в кризу ти не очікуєш, що будуть такі шалені зростання зарплат", - додала вона.

Нагадаємо, український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.