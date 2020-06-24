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НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев

Новости » Экономика     24.06.2020 - 14:10
НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

После ослабления карантина рост зарплат маловероятен

Последствиями экономического кризиса 2020 года станут прекращение роста реальных доходов украинцев. Трехлетний цикл завершился.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в обзоре, весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньший спрос на рабочую силу.

В то же время произошло резкое увеличение объемов социальной помощи. В частности были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и их ежегодная индексация. "Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения", - говорится в обзоре.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте - апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

"Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест", - отмечают эксперты НБУ.

По данным НБУ, "рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен", поскольку до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности.

НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.

Отметим, Национальный банк Украины прогнозирует падение реальных доходов и снижение реальных зарплат украинцев в 2020 году.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныдоходызарплата
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