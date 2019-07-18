Украинским военнопленным морякам могут вынести приговор осенью, - адвокат

Фото: заседание суда по украинских моряках (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Ожидается возможное освобождение моряков после объявления им приговора

Приговор по делу украинских военнопленных моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, может быть готов уже этой осенью. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Новикова, дело могут направить в суд в августе, а приговор морякам можно ожидать уже осенью. Также адвокат добавил, что после этого военнопленных вероятно уволят.

"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - пояснил Новиков.

По словам адвоката, он не рассчитывает на то, что состоится обмен моряков на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в государственной измене. Однако Новиков подчеркнул, что оба эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - резюмировал адвокат.

Напомним, 17 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест всех украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. Так, суд продлил арест последней четверки украинских военнопленных моряков до 24 октября. Отдельных моряков ранее оставили под стражей до 26 октября.

В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первую телефонную беседу. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обсудили вопрос освобождения украинских моряков и возврата других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

Однако 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене.

В ноябре 2018 года российские военные возле Керченского пролива захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с 24 моряками.