ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Денисова назвала варианты освобождения украинских моряков

Новости » Политика    17.07.2019 - 19:06
Денисова назвала варианты освобождения украинских моряков
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова готова стать поручителем для 24 задержанных украинских моряков

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила новый вариант для освобождения 24 украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Facebook.

По ее словам, в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

"Я, как Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет", - сообщила она. 

Кроме того, она заявила, что продление ареста всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца было ожидаемым результатом. 

"Суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября. Такой результат был ожидаем", - заявила омбудсмен. 

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива. 


 

 
В МИД выразили протест на продление ареста украинским морякам В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Новости Украины морякиДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь