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Украинским фермерам облегчат доступ к требованиям к продукции на иностранных рынках

Автор: Юлия Струк

Украинские фермеры смогут легко узнать требования к своей продукции на иностранных рынках, куда планируют поставлять товары. Кабинет министров принял решение о порядке использования средств для строительства инспекционных постов на границах.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки. На реализацию проекта будет направлено 75 млн гривен. Будет создана информационная система требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта", - пояснил премьер-министр.

Напомним, Верховной раде рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет. Комитет по вопросам аграрной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №4046.

Как писало РБК-Украина, Рада поддержала этот закон за основу в феврале.

Кроме того, в Украине в рамках земельной реформы может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3205-2.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныфермерыДенис Шмыгаль