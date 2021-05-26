Украинским фермерам облегчат доступ к требованиям к продукции на иностранных рынках

Украинские фермеры смогут легко узнать требования к своей продукции на иностранных рынках, куда планируют поставлять товары. Кабинет министров принял решение о порядке использования средств для строительства инспекционных постов на границах.
"Эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки. На реализацию проекта будет направлено 75 млн гривен. Будет создана информационная система требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта", - пояснил премьер-министр.
Напомним, Верховной раде рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет. Комитет по вопросам аграрной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №4046.
Как писало РБК-Украина, Рада поддержала этот закон за основу в феврале.
Кроме того, в Украине в рамках земельной реформы может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3205-2.