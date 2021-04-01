Земельная реформа: ВР рекомендуют создать Фонд гарантирования кредитов для фермеров
В Украине в рамках земельной реформы может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3205-2.
Такое решение принял комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
"Ожидается, что принятие проекта закона улучшит доступ малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, к кредитным ресурсам, расширению производства, улучшению финансового состояния таких предприятий и повышению их конкурентоспособности", - сказано в сообщении.
Проект закона рекомендуют принять во втором чтении.
"Рекомендовать Верховной раде доработанный ко второму чтению проект закона №3205-2 принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета с последующей технико-юридической доработкой", - сообщили в Раде.
Напомним, в феврале парламент одобрил в первом чтении законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". За него проголосовали 295 нардепов.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля 2020 года этот закон в Раде сняли с повестки дня.