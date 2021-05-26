RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українським фермерам полегшать доступ до вимог до продукції на іноземних ринках

Автор: Юлія Струк

Українські фермери зможуть легко дізнатися вимоги до своєї продукції на іноземних ринках, куди планують постачати товари. Кабінет міністрів ухвалив рішення про порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордонах.

Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки. На реалізацію проєкту буде спрямовано 75 млн гривень. Буде створена інформаційна система вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту", - пояснив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років. Комітет з питань аграрної політики рекомендує прийняти відповідний законопроект №4046.

Як писало РБК-Україна, Рада підтримала цей закон за основу в лютому.

Крім того, в Україні в рамках земельної реформи може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів. Верховній раді рекомендують прийняти відповідний законопроект №3205-2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнифермерыДенис Шмигаль