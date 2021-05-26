Українським фермерам полегшать доступ до вимог до продукції на іноземних ринках

Українські фермери зможуть легко дізнатися вимоги до своєї продукції на іноземних ринках, куди планують постачати товари. Кабінет міністрів ухвалив рішення про порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордонах.
"Ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки. На реалізацію проєкту буде спрямовано 75 млн гривень. Буде створена інформаційна система вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту", - пояснив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Верховній раді рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років. Комітет з питань аграрної політики рекомендує прийняти відповідний законопроект №4046.
Як писало РБК-Україна, Рада підтримала цей закон за основу в лютому.
Крім того, в Україні в рамках земельної реформи може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів. Верховній раді рекомендують прийняти відповідний законопроект №3205-2.