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В Украине хотят усилить поддержку фермеров до 35 лет: закон приняли за основу

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 14:43
В Украине хотят усилить поддержку фермеров до 35 лет: закон приняли за основу Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят усилить поддержку фермеров до 35 лет. Верховная рада поддержала за основу законопроект №4046.

Об этом сообщает правительственный портал.

За документ проголосовал 291 народный депутат.

"Реализация этого законопроекта даст возможность фермерским хозяйствам активнее участвовать в государственных программах поддержки и получить доступ к кредитным ресурсам. В то же время законопроект открывает возможность введения отдельных программ поддержки фермерам до 35 лет", - заявил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земучастки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования.

Планируется расширить круг получателей господдержки через Укргосфонд, закрепив статус семейных фермерских хозяйств, как получателей такой поддержки.

Вводится государственная поддержка фермерского хозяйства, глава которого в возрасте до 35 лет (включительно).

Ожидается, что принятие закона будет способствовать увеличению занятости на селе и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

Напомним, вчера парламент принял в первом чтении законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Как писало РБК-Украина, в мае 2020 года ВР провалила один законопроект о создании Фонда гарантирования кредитов для фермеров, а другой - отправила на доработку в профильный комитет.

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