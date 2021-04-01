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Раде рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 11:37
Раде рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет Фото: Раде рекомендуют одобрить закон для поддержки фермеров до 35 лет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют усилить поддержку фермеров до 35 лет. Комитет по вопросам аграрной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №4046.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земучастки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования.

Планируется расширить круг получателей господдержки через Укргосфонд, закрепив статус семейных фермерских хозяйств, как получателей такой поддержки.

Предлагается господдержка фермерского хозяйства, если возраст его главы составляет до 35 лет (включительно).

В Раде ожидают, что этот закон позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.

"Приняли решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №4046", - указано в сообщении.

Напомним, Рада поддержала этот закон за основу в феврале.

Как писало РБК-Украина, в Украине в рамках земельной реформы может появиться Фонд гарантирования кредитов для фермеров. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3205-2.

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