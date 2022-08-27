В украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая, - ООН
Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая.
Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
По его словам, с момента подписания соглашения о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт больше миллиона тонн зерна.
"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать намного больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.
Ранее мы писали, что Всемирная продовольственная программа ООН возобновит закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций в столкнувшихся с голодом регионах мира, в том числе Эфиопии и Йемена.
Также стало известно, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.
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