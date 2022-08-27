В украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая, - ООН

Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По его словам, с момента подписания соглашения о разблокировке украинских портов для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт больше миллиона тонн зерна.

"С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать намного больше зерна, чтобы освободить место для следующего урожая", - сказал он.