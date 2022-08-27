В українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю, - ООН

Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, що зберігається в зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю.

Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За його словами, з моменту підписання Угоди про розблокування українських портів для торгівлі продовольством з чорноморських портів вирушило на експорт більше мільйона тонн зерна.

"За допомогою Чорноморської зернової ініціативи вдалося звільнити якесь місце, але необхідно експортувати набагато більше зерна, щоб звільнити місце для наступного врожаю", - сказав він.