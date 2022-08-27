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ООН закупит в Украине зерно для Эфиопии и Йемена

Новина українською →
Киев, Суббота 27 августа 2022 17:04
ООН закупит в Украине зерно для Эфиопии и Йемена Фото: ООН закупит украинское зерно для стран Африки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Всемирная продовольственная программа ООН возобновит закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций в столкнувшихся с голодом регионах мира, в том числе Эфиопии и Йемена.

Об этом заявил постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Хотя соглашение охватывает коммерческие операции по возобновлению экспорта, Инициатива также позволила Всемирной продовольственной программе возобновить закупки пшеницы в Украине для своих гуманитарных операций в голодающих странах, таких как Эфиопия и Йемен", - отметил Абдулла.

Он также заявил, что с момента начала работы координационного центра 1 августа выполнены десятки рейсов по Черному морю. 27 августа совместные группы провели 100-ю инспекцию на борту допущенных к эксплуатации грузовых судов, которые доставляют зерно и другие продукты питания из Украины на три континента.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна из-за блокировки портов. 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.

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