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В украинских тюрьмах и изоляторах находятся около 300 россиян

Новости » Политика    03.10.2019 - 10:15
В украинских тюрьмах и изоляторах находятся около 300 россиян
Фото: тюрьма (Pixabey)

130 россиян содержатся в СИЗО, 206 - в учреждениях исполнения наказаний

Около 300 россиян находится в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года 130 россиян содержались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

В целом в украинских СИЗО находилось 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

По информации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тысяч человек.

Как уже сообщало РБК-Украина, по состоянию на сентябрь, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно удерживаются 113 граждан Украины. По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права.

Также, напомним, что Государственная уголовно-исполнительная служба, совместно с СБУ, разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, которые прибыли для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений.

В тюрьмах и изоляторах Украины содержится 159 тыс. людей, - Минюст
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