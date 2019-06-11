"ЛНР" передает Украине завербованных заключенных, - СБУ

Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Боевики прибегают к методам физического и психологического давления для привлечения заключенных

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

В частности, при осуществлении проверочных мероприятий в отношении этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР".

СБУ викрила чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, переданих до українських пенітенціарних установ Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, що прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ. Під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим «МГБ ЛНР». Оперативники спецслужби встановили, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій українською владою території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із «силовими структурами» квазіреспублік. Зокрема на виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для «МГБ ЛНР» інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів. Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання. Крім того, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію. Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим «спецназом МГБ» силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях. Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Перевірочні заходи тривають. Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 11 червня 2019 р.

Было установлено, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемые Украиной территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик.

"Во исполнение преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений. Чтобы заставить узников к противоправной деятельности, пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания", - подчеркивают в СБУ.

Так, по свидетельству осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляющие о своей проукраинской позиции.

"Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных. Сейчас осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ разоблачили вербовку представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбывания наказания с временно оккупированной территории в украинские пенитенциарные учреждения.