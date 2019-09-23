Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Политзаключенных продолжают подвергать пыткам

По состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины. Об этом во время выступления в Варшаве на совещании ОБСЕ сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет Укринформ.

Она подчеркнула, что задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.

“В пенитенциарных учреждениях в России, на территории крымского полуострова незаконно удерживаются 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационная власть продолжает безосновательно задерживать наших граждан в Крыму", - сказала Денисова.

Омбудсмен зазначиа, что украинцы не застрахованы от того, чтобы быть лишенными свободы без каких-либо должных на это оснований.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждан пропадают без вести.

Денисова подчеркнула, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

“Мы надеемся, что вскоре все наши граждане будут на свободе, а территорию уволен. Нам необходима помощь международного сообщества”,- подчеркнула омбудсмен.

Ранее Денисова заявляла, что списки для нового обмена пленными уже давно переданы России.

Отметим, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенным'заключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.