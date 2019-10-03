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В українських тюрмах та ізоляторах перебуває близько 300 росіян

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:15
В українських тюрмах та ізоляторах перебуває близько 300 росіян
Фото: в'язниця (Pixabey)

130 росіян утримуються в СІЗО, 206 - в установах виконання покарань

Близько 300 росіян перебуває в українських слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що станом на 1 вересня 2019 року 130 росіян утримувалися в слідчих ізоляторах і 206 - в установах виконання покарань.

Загалом в українських СІЗО перебувало 755 громадян, ще 499 - відбували покарання в колоніях.

За інформацією Державної кримінально-виконавчої служби України, в українських колоніях та слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей.

Як уже повідомляло РБК-Україна, станом на вересень, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України. За словами уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їхні права.

Також, нагадаємо, що Державна кримінально-виконавча служба, спільно з СБУ, викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ.

В тюрмах та ізоляторах України утримують 159 тис. людей, - Мін'юст
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