Из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием: куда направляются

Из украинских портов Черноморск и Южный в рамках "зернового коридора" вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

Так, по информации ведомства, в рамках "зернового коридора":

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

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