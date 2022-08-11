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Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморского порта, - Минобороны Турции

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Четверг 11 августа 2022 10:14
Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморского порта, - Минобороны Турции Фото: Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморского порта (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Два корабля, которые вчера были досмотрены, идут в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", - говориться в сообщении.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Так, 6 августа три сухогруза с украинским зерном отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Кроме того, 8 августа из украинских портов вышло еще два судна с продовольствием.

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