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З українських портів вийшли ще два судна з продовольством: куди прямують

Фото: з українських портів вийшли ще два судна з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З українських портів Чорноморськ і Южний в рамках "зернового коридору" вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Так, за інформацією відомства, в рамках "зернового коридору":

  • судно SORMOVSKY під прапором Белізу перевозить 3,5 тисячі тонн пшениці з Чорноморська в турецьке місто Текірдаг.
  • корабель STAR LAURA під прапором Маршаллових островів з 60 тисячами тонн кукурудзи відправився з Південного до Ірану.

Нагадаємо, вчора ми писали, що судно, яке мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс. Зокрема, через погану погоду.

Крім того, повідомлялося, що 11 серпня російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі Миколаївської області.

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