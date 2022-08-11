ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области: что известно

Новина українською →
Николаев, Четверг 11 августа 2022 14:49
Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области: что известно Фото: порт в Николаеве (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного компандования "Юг".

"Скованный нашими действиями по продвижению по суше, враг авиационными ударами терроризирует освобожденные населенные пункты и наши позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенные пункты в тыловых районах. "Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Николаевская область порт Российская Федерация
NEWS
Весной или до конца года? Что говорят в Украине об окончании войны
Весной или до конца года? Что говорят в Украине об окончании войны
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать