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Из украинских портов вышли еще 5 суден с зерном

Фото: из украинских портов вышли еще 5 судов с зерном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четверг утром, 1 сентября, из украинских портов вышли еще пять суден с агропродукцией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Турции.

"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из Украины отправились еще 5 суден с зерном", - пишет Министерство обороны Турции.

Как отмечает Минобороны, отгрузка продолжается в соответствии с планом под контролем совместного координационного центра в Стамбуле.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что морской торговый порт "Южный" возобновил обработку грузов.

Также недавно в порт Джибути прибыло судно, которое привезло первую партию украинского зерна для Африки.

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