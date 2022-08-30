Первое судно с украинским зерном для Африки прибыло в порт Джибути

В порт Джибути прибыло судно, которое привезло первую партию украинского зерна для Африки. Судно MV Brave Commander под флагом Ливана перевезло 23 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для соседней Эфиопии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Путь из Украины до порта Джибути занял две недели.

Рабочие приступили к погрузке на судно, чтобы выгрузить ценный груз - для этой операции были установлены два гигантских крана.

Джибути - крошечная страна с населением 900 тысяч человек, но в ней находится один из самых оживленных портов на континенте.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), потребуется около недели, чтобы упаковать пшеницу в мешки и доставить ее автомобильным транспортом в Эфиопию, где 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

Организация оплатила поставку, потому что запасы для поддержки беженцев и людей, перемещенных в результате конфликтов и засухи, начали истощаться.

До войны в Украине ВПП получала три четверти своей продовольственной помощи из Украины и России.

Напомним, 16 августа судно Brave Commander с зерном для Африки отправилось из порта "Южный".

Отметим, что загрузка судна Brave Commander для стран Восточной Африки прошла 14 августа в порту города Южное в Одесской области.

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