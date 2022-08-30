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В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

Новина українською →
Одесса, Вторник 30 августа 2022 13:35
В Одесской области восстановил работу еще один морской порт Фото: морской порт "Южный" возобновил свою работу (facebook.com/seaportYuzhny)
Автор: Константин Широкун

Морской торговый порт "Южный", расположенный на востоке Одесской области, возобновил обработку грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook порта "Южный".

Отмечается, что первое с начала российского вторжения судно прибыло под погрузку подсолнечного шрота. 29 августа Fulmar S был пришвартован. Судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

В Одесской области восстановил работу еще один морской порт"Это важное для страны и предприятия событие помогает видеть положительные перспективы по восстановлению грузовых перевозок", - говорится в сообщении госпредприятия.

В Одесской области восстановил работу еще один морской портНа балкер Fulmar S будет погружено 9500 тонн шрота. Торговый порт "Южный" теперь также переваливает грузы украинских экспортеров для выполнения условий "зернового соглашения".

В Одесской области восстановил работу еще один морской порт

Как сообщалось, 27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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