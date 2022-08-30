В Одесской области восстановил работу еще один морской порт
Морской торговый порт "Южный", расположенный на востоке Одесской области, возобновил обработку грузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook порта "Южный".
Отмечается, что первое с начала российского вторжения судно прибыло под погрузку подсолнечного шрота. 29 августа Fulmar S был пришвартован. Судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.
"Это важное для страны и предприятия событие помогает видеть положительные перспективы по восстановлению грузовых перевозок", - говорится в сообщении госпредприятия.
На балкер Fulmar S будет погружено 9500 тонн шрота. Торговый порт "Южный" теперь также переваливает грузы украинских экспортеров для выполнения условий "зернового соглашения".
Как сообщалось, 27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
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