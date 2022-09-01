Из украинских портов вышли еще 5 суден с зерном

Фото: из украинских портов вышли еще 5 судов с зерном (Getty Images)

В четверг утром, 1 сентября, из украинских портов вышли еще пять суден с агропродукцией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Турции.

"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из Украины отправились еще 5 суден с зерном", - пишет Министерство обороны Турции. Как отмечает Минобороны, отгрузка продолжается в соответствии с планом под контролем совместного координационного центра в Стамбуле.