З українських портів вийшли ще 5 суден із зерном
Фото: з українських портів вийшли ще 5 суден із зерном (Getty Images)
У четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Туреччини.
"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - пише Міністерство оборони Туреччини.
Як зазначає Міноборони, відвантаження продовжується відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що морський торговельний порт "Южний" відновив обробку вантажів.
Також нещодавно у порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки.
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