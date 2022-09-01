Фото: з українських портів вийшли ще 5 суден із зерном (Getty Images)

У четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Туреччини.

"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - пише Міністерство оборони Туреччини. Як зазначає Міноборони, відвантаження продовжується відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.