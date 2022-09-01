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З українських портів вийшли ще 5 суден із зерном

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Четвер 01 вересня 2022 11:26
З українських портів вийшли ще 5 суден із зерном Фото: з українських портів вийшли ще 5 суден із зерном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Туреччини.

"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - пише Міністерство оборони Туреччини.

Як зазначає Міноборони, відвантаження продовжується відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що морський торговельний порт "Южний" відновив обробку вантажів.

Також нещодавно у порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки.

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