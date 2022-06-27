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В украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 19:16
В украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами Фото: в украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

В портах Украины остаются заблокированными около 80 иностранных судов, на которых остаются товары.

Об этом заявил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал он.

Баринов отметил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена. Он добавил, корабль отслеживался, но пока нет с ним связи.

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей относительно разблокировки портов.

Кроме того, Россия уже похитила 500 тысяч тонн зерна из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.

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