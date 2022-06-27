В украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами
В портах Украины остаются заблокированными около 80 иностранных судов, на которых остаются товары.
Об этом заявил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал он.
Баринов отметил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена. Он добавил, корабль отслеживался, но пока нет с ним связи.
Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей относительно разблокировки портов.
Кроме того, Россия уже похитила 500 тысяч тонн зерна из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.