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Стало известно, сколько зерна РФ уже украла в Украине и куда вывозит

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 19:31
Стало известно, сколько зерна РФ уже украла в Украине и куда вывозит Фото: зерно (flickr.com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза Кремль использует до десятка своих и сирийских кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий QHA посла Украины в Турции Василия Боднара.

"По нашей информации, уже вывезено более 500 тысяч тонн этого зерна. Это делается с использованием российских и сирийских кораблей, их до десятка используется", - сказал Боднар.

По его словам, это зерно Россия ворует с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей. Оно было "на хранении, было в частной и коммунальной собственности, вывозит его с территории оккупированного Крыма через два порта".

"Нам об этом известно, обращаемся в соответствующие органы иностранных государств с тем, чтобы они соответствующим образом реагировали...", - добавил посол.

При этом, по словам посла, украденное на территории Украины зерно вывозится в Сирию, Ливан, Египет, также корабли заходят в некоторые порты Турции.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.

При этом Турция намерена покупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%. Такая договоренность была достигнута с украинской стороной.

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