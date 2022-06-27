В українських портах заблоковано 80 іноземних суден з товарами
У портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден, на яких лишаються товари.
Про це заявив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – сказав він.
Барінов зазначив, щодо дані про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, не підтверджена. Він додав, корабель відстежувався, але наразі немає з ним зв'язку.
Нагадаємо, Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей щодо розблокування портів.
Окрім того, Росія вже викрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.