В українських портах заблоковано 80 іноземних суден з товарами

У портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден, на яких лишаються товари.

Про це заявив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – сказав він.

Барінов зазначив, щодо дані про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, не підтверджена. Він додав, корабель відстежувався, але наразі немає з ним зв'язку.