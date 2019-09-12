Украинских моряков могут судить дистанционно, - адвокат

Фото: украинские моряки (РБК-Украина)

Россия может как прекратить уголовное дело, ак и вызвать моряков на какие-то действия

Координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что освобожденных украинских моряков могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконном пересечении границы Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, это один из вариантов развития событий. Он считает, что то, по какому сценарию будут судить моряков, зависит от переговорного процесса.

Также адвокат отметил, что Россия может как прекратить уголовное дело, ак и вызвать моряков на какие-то действия, если те не появятся - их объявят в розыск.

"Может быть принят Государственной думой акт амнистии, может быть решение об освобождении моряков от уголовной ответственности по части 1 статьи 42 УК РФ, то есть выполнение приказа. Тогда ответственным лицом остается тот, кто отдавал приказ морякам", - заявил Полозов.

Он также добавил, что возвращение арестованных украинских судов тоже зависит от переговоров. Они до сих пор находятся в Керчи, несмотря на решение Международного трибунала по морскому праву.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новые ID-паспорта получат освобожденные политзаключенные и моряки, которые потеряли предыдущие документы во время незаконного задержания российскими властями, и те, кто требует их обновления.

Кроме того, состояние здоровья 24 украинских моряков, которые вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.