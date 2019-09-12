ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинских моряков могут судить дистанционно, - адвокат

Новости » Общество    12.09.2019 - 15:01
Украинских моряков могут судить дистанционно, - адвокат
Фото: украинские моряки (РБК-Украина)

Россия может как прекратить уголовное дело, ак и вызвать моряков на какие-то действия

Координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов заявил, что освобожденных украинских моряков могут судить дистанционно по уголовному делу о якобы незаконном пересечении границы Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, это один из вариантов развития событий. Он считает, что то, по какому сценарию будут судить моряков, зависит от переговорного процесса.

Также адвокат отметил, что Россия может как прекратить уголовное дело, ак и вызвать моряков на какие-то действия, если те не появятся - их объявят в розыск.

"Может быть принят Государственной думой акт амнистии, может быть решение об освобождении моряков от уголовной ответственности по части 1 статьи 42 УК РФ, то есть выполнение приказа. Тогда ответственным лицом остается тот, кто отдавал приказ морякам", - заявил Полозов.

Он также добавил, что возвращение арестованных украинских судов тоже зависит от переговоров. Они до сих пор находятся в Керчи, несмотря на решение Международного трибунала по морскому праву.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новые ID-паспорта получат освобожденные политзаключенные и моряки, которые потеряли предыдущие документы во время незаконного задержания российскими властями, и те, кто требует их обновления.

Кроме того, состояние здоровья 24 украинских моряков, которые вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Освобожденный украинский моряк рассказал о лечении в российском плену Показания Цемаха в Украине смогут использовать в международном суде, - адвокат
Новости Украины морякиСудНиколай Полозов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь