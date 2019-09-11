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Освобожденным украинцам выплатят по 100 тыс. гривен

Новости » Общество    11.09.2019 - 13:37
Освобожденным украинцам выплатят по 100 тыс. гривен
Фото: освобожденные украинцы (РБК-Украина)

Выплаты получит каждый из 35 освобожденных 7 сентября

Кабинет министров Украины принял решение о единоразовой выплате освобожденным в рамках обмена пленными украинцам в размере 100 тыс. гривен. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, на заседании Кабинета министров принято решение о том, что каждый из 35 освобожденных украинцев получит по 100 тыс. гривен.

"Ответственным за выполнение правительственного решения будет Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке", - добавила Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что четверым политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Артура Панова.

Отметим, Денисова заявила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца текущего года. По словам омбудсмена, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.

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