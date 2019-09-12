Українських моряків можуть судити дистанційно, - адвокат

Фото: українські моряки (РБК-Україна)

Росія може припинити кримінальну справу, ак і викликати моряків на якісь дії

Координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що звільнених українських моряків можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконному перетині кордону Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, це один з варіантів розвитку подій. Він вважає, що те, за яким сценарієм будуть судити моряків, залежить від переговорного процесу.

Також адвокат зазначив, що Росія може припинити кримінальну справу, ак і викликати моряків на якісь дії, якщо ті не з'являться - їх оголосять в розшук.

"Може бути прийнятий Державною думою акт амністії, може бути рішення про звільнення моряків від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 42 КК РФ, тобто виконання наказу. Тоді відповідальною особою залишається той, хто віддавав наказ морякам" - заявив Полозов.

Він також додав, що повернення заарештованих українських судів теж залежить від переговорів. Вони досі знаходяться в Керчі, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні і моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російськими властями, і ті, хто вимагає їх оновлення.

Крім того, стан здоров'я 24 українських моряків, які повернулися в Україну з російського полону, задовільний, але кожному потрібно час на лікування та обстеження. Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.