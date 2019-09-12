ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українських моряків можуть судити дистанційно, - адвокат

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 15:01
Українських моряків можуть судити дистанційно, - адвокат
Фото: українські моряки (РБК-Україна)

Росія може припинити кримінальну справу, ак і викликати моряків на якісь дії

Координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що звільнених українських моряків можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконному перетині кордону Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, це один з варіантів розвитку подій. Він вважає, що те, за яким сценарієм будуть судити моряків, залежить від переговорного процесу.

Також адвокат зазначив, що Росія може припинити кримінальну справу, ак і викликати моряків на якісь дії, якщо ті не з'являться - їх оголосять в розшук.

"Може бути прийнятий Державною думою акт амністії, може бути рішення про звільнення моряків від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 42 КК РФ, тобто виконання наказу. Тоді відповідальною особою залишається той, хто віддавав наказ морякам" - заявив Полозов.

Він також додав, що повернення заарештованих українських судів теж залежить від переговорів. Вони досі знаходяться в Керчі, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні і моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російськими властями, і ті, хто вимагає їх оновлення.

Крім того, стан здоров'я 24 українських моряків, які повернулися в Україну з російського полону, задовільний, але кожному потрібно час на лікування та обстеження. Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

Звільнений український моряк розповів про лікування в російському полоні Показання Цемаха в Україні зможуть використати у міжнародному суді - адвокат
Новини України морякиСудНиколай Полозов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся