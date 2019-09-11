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Освобожденные украинцы получат новые ID-паспорта

Новости » Общество    11.09.2019 - 20:11
Освобожденные украинцы получат новые ID-паспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новые документы получат моряки и политзаключенные, которые потеряли паспорта или требуют их обновления

Освобожденные из российского плена украинские моряки и политзаключенные получат новые ID-паспорта. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале передает РБК-Украина.

По словам Денисовой, новые ID-паспорта получат освобожденные политзаключенные и моряки, которые потеряли предыдущие документы во время незаконного задержания российскими властями, и те, кто требует их обновления.

"Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение", - написала украинский омбудсмен.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что освобожденные из российского плена моряки и политзаключенные получат единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

РБК-Украина писало, что четырем освобожденным политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченка, Владимира Балуха и Артура Панова, которые были освобождены из российского плена 7 сентября.

Добавим, что в государственной клинике "Феофания" прооперировали Эдема Бекирова - освобожденного из российского плена крымскотатарского активиста. Политзаключенного, который имел самое тяжелое состояние здоровья из всех освобожденных украинцев, перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии больницы.

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