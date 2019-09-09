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В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков

Новости » Общество    09.09.2019 - 17:30
В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков
Фото: Главный военный клинический госпиталь (mil.gov.ua)

Военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан

Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"В настоящее время военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенных диет, в зависимости от характера их заболевания".

Сейчас моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Также военный госпиталь перевели на усиленный режим работы весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Как сообщало РБК-Украина, после возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

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