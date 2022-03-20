Украинские защитники уничтожили вражеский склад с горючим в Луганской области

Военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили склад оккупантов в Луганской области. Также они ликвидировали часть техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

"Бонусом являются искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь как в песне, а "из песни слов не выкинешь", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.

В сети опубликовали видео, где виден момент точного попадания в склад россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили под суммами очередную колонну российских оккупантов.

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