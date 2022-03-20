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Українські захисники знищили ворожий склад з пальним у Луганській області

Військові знищиил склад окупантів у Луганській області (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад окупантів у Луганській області. Також вони ліквідували частину техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У мережі опублікували відео, де видно момент точного попадання в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.

Також українські захисники знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

"Бонусом є щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут як у пісні, а "з пісні слів не викинеш", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники знищили російських окупантів, які хотіли вдертися в південні області.

Також ми писали, що ЗСУ знищили під Сумами чергову колону російських окупантів.

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