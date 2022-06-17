Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов: новые потери России
Фото: ВСУ уже уничтожили более 33 000 оккупантов (Getty Images)
Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Всего эта цифра уже превысила 33 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 33150 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1456 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 734 (+5) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов - 215 (+2) ед,
- вертолетов - 180 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 593 (+2),
- крылатые ракеты - 129 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
- специальная техника - 55 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, недавно стало известно, что ВСУ поразили в Черном море российский буксир, который вез на остров Змеиный боеприпасы.
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