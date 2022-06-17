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Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов: новые потери России

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Украина, Пятница 17 июня 2022 10:36
Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов: новые потери России Фото: ВСУ уже уничтожили более 33 000 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Всего эта цифра уже превысила 33 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 33150 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1456 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 734 (+5) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 215 (+2) ед,
  • вертолетов - 180 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 593 (+2),
  • крылатые ракеты - 129 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
  • специальная техника - 55 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ поразили в Черном море российский буксир, который вез на остров Змеиный боеприпасы.

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