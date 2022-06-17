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Українські захисники знищили вже понад 33 тисячі окупантів: нові втрати Росії

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 10:36
Українські захисники знищили вже понад 33 тисячі окупантів: нові втрати Росії Фото: ЗСУ вже знищили понад 33 000 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Всього ця цифра вже перевищила 33 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1456 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,
  • артилерійських систем - 734 (+5) од,
  • РСЗВ - 233 (+3) од,
  • засоби ППО - 97 (+0) од,
  • літаків - 215 (+2) од,
  • гелікоптерів - 180 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
  • крилаті ракети - 129 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ уразили в Чорному морі російський буксир, який віз на острів Зміїний боєприпаси.

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