Українські захисники знищили вже понад 33 тисячі окупантів: нові втрати Росії
Фото: ЗСУ вже знищили понад 33 000 окупантів (Getty Images)
Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Всього ця цифра вже перевищила 33 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1456 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,
- артилерійських систем - 734 (+5) од,
- РСЗВ - 233 (+3) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків - 215 (+2) од,
- гелікоптерів - 180 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
- крилаті ракети - 129 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ уразили в Чорному морі російський буксир, який віз на острів Зміїний боєприпаси.
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