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Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи (фото)

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 марта 2022 18:26
Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи (фото) Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных сил Украины отобрали у российских военных радиолокационную станцию и узел связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что станцию передали украинским защитникам. Также благодаря этому, врага можно будет отслеживать на расстоянии 150 километров.

"Утром подразделение Боевое братство Украины территориальная оборона ВСУ отобрал у российских оккупантов и вернул в Вооруженные силы радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км"", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи (фото)Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи (фото)

Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию (facebook.com/UkrainianLandForces)

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов.

Также мы писали, что в Черниговской области вражеский обстрел повредил подземное газохранилище.

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