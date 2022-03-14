Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ .

Отмечается, что станцию передали украинским защитникам. Также благодаря этому, врага можно будет отслеживать на расстоянии 150 километров.

"Утром подразделение Боевое братство Украины территориальная оборона ВСУ отобрал у российских оккупантов и вернул в Вооруженные силы радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км"", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию (facebook.com/UkrainianLandForces)