Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Зазначається, що станцію передали українським захисникам. Також завдяки цьому, ворога можна буде відстежувати на відстані 150 кілометрів.

"Зранку підрозділ Бойове Братерство України Територіальна оборона ЗСУ відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км"", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію (facebook.com/UkrainianLandForces)