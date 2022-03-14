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Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку (фото)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 березня 2022 18:26
Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку (фото) Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Тетяна Самарук

Військові Збройних сил України відібрали в російьских військових радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що станцію передали українським захисникам. Також завдяки цьому, ворога можна буде відстежувати на відстані 150 кілометрів.

"Зранку підрозділ Бойове Братерство України Територіальна оборона ЗСУ відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км"", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку (фото)Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку (фото)

Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію (facebook.com/UkrainianLandForces)

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів.

Також ми писали, що у Чернігівській області ворожий обстріл пошкодив підземне газосховище.

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