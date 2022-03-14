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В Черниговской области вражеский обстрел повредил подземное газохранилище

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Понедельник 14 марта 2022 14:25
В Черниговской области вражеский обстрел повредил подземное газохранилище Фото: Одно из украинских хранилищ газа (utg.ua)
Автор: Антон Федорцив

В результате обстрела российскими оккупантами села Олишевка в 35 км от Чернигова повреждено местное подземное хранилище газа (ПХГ).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook "Нафтогаза".

"Сегодня, около 9 часов утра, при обстреле российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", – говорится в сообщении.

Персонал Олишевского ПХГ срочно эвакуировали, жертв и пострадавших среди них нет. С коммуникаций площадки газосборного пункта пищеваренный газ, а все внешние коммуникации отключены. На объекте будет продолжаться плановый периодический контроль и обход коммуникаций.

Напомним, что в Луганской области часть абонентов осталась без мобильной связи.

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