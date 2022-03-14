ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши военные уничтожили 77 самолетов оккупантов. Также на счету ВСУ уже 90 вертолетов врага.

"На счету охранников украинского неба 77 самолетов, 90 вертолетов противника. Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней", - сообщил Златовласк.

По его словам, по состоянию на утро 14 марта по нашей территории врагом было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты потеряли более 12 тысяч личного состава. При этом на 19 дней войны враг потерял более 2 тысяч единиц техники.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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