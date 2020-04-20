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Украинским медикам в Италии продлили срок командировки

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 11:16
Украинским медикам в Италии продлили срок командировки
Фото: отправка медиков в Италию (mvs.gov.ua)

Украинские медики вернутся домой 25 апреля

Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, командировку украинским медикам продлили до 25 апреля. О продлении командировки, которая должна была закончиться 18 апреля, просили итальянские власти.

"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. Возвращаются они 25 апреля", - рассказал он.

Руководитель Минздрава отметил, что командировку продлили только после согласования с украинскими медиками.

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Напомним, 4 апреля в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медицинских работников. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что в Италии украинские медики пробудут 14 дней, после чего вернутся домой.

Также РБК-Украина писало, что в Италию отправили медицинских работников тех специальностей, которые непосредственно занимаются лечением коронавируса. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры.

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