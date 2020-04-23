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Українські лікарі сьогодні повернуться з Італії, - президент

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 17:31
Українські лікарі сьогодні повернуться з Італії, - президент
Фото: відправлення медиків в Італію (mvs.gov.ua)

Раніше термін відрядження медиків був продовжений

Українські медичні працівники, які були відправлені в Італію для допомоги в боротьбі з коронавірусом, у середу, 23 квітня, повернуться в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, сьогодні в Україну повернеться група українських лікарів та вірусологів, які переймали італійський досвід боротьби з пандемією коронавірусу.

"Вони повертаються з безцінним досвідом протидії та лікування коронавірусу", - наголосив Зеленський.

Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними...

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 23 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше посол України в Італії Євген Перелигін повідомляв, що українські медпрацівники завершили свою місію в Італії та повертаються додому. Українські медики три тижні працювали в лікарнях Пезаро та Урбіно.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що українським медикам в Італії продовжили термін відрядження на прохання італійської сторони. Очікувалося, що українські медики повернуться додому після 25 квітня, а не 18-го, як було заплановано на початку.

Як писало РБК-Україна, 20 українських медиків відправились в Італію для допомоги в боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Планувалося, що в Італії українські медики пробудуть 14 днів, після чого повернуться додому.

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