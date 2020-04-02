Украинские врачи подсчитали, во сколько обойдется лечение одного больного Covid-19

Украинские медики подсчитали, сколько стоит лечение пациента, больного коронавирусом Covid-19. Об этом сказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, лечение одного больного обойдется в 5-10 тысяч гривен.

“Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен”, - отметил Тарас Масляк.

Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавирусом подтвердили 125 украинцам. Вылечились - 13 человек. Кроме того, в Украине до 20 человек выросло количество умерших от коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у 42-летнего мужчины. С полуночи 2 апреля в Херсон закрыли на карантин. На въезде и выезде из города будут стоять пять блокпостов.

Также в Херсонской области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным.

Всего в мире известно о 921 020 официально подтвержденных случаев коронавируса.