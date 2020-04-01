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В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:14
В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев возросло до 794

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине по состоянию на вечер 1 апреля составляет 794. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, сегодня лабораторный центр подтвердил 125 случаев коронавируса. Общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 794.

Кроме того, выздоровели от коронавируса уже 13 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине было 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Жертвами коронавируса в Украине стали уже 17 человек. Выздоровели от COVID-19 уже 10 пациентов. В Украине коронавирус был подтвержден в 23 областях и городе Киеве.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 20. За последние сутки в областной лабораторный центр подтвердил 6 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Тернополе зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом. Заражение обнаружили у местного жителя, который недавно вернулся из Польши. Сейчас больной коронавирусом 55-летний мужчина находится в инфекционном отделении больницы.

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