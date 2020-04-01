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Минздрав зафиксировал еще 3 смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:19
Минздрав зафиксировал еще 3 смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От COVID-19 умерли уже 20 украинцев

Число смертельных случаев от коронавируса в Украине выросло до 20. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, по данным ведомства, сегодня в Украине зафиксировали еще три смерти от коронавируса. Общее количество летальных случаев по состоянию на вечер 1 апреля составляет 20 человек.

"Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сегодня лабораторный центр подтвердил 125 новых случаев заражения среди украинцев. Общее количество инфицированных увеличилось до 794 человек.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.

Между тем сегодня правительство до 24 апреля усилило карантинные меры в стране. В частности, Кабинет министров запретил находиться на улице без маски и собираться в группы более двух человек.

Также РБК-Украина сообщало, что через несколько дней количество инфицированных коронавирусом во всем мире достигнет 1 миллиона случаев, а количество смертей увеличится до 50 000.

В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом ВОЗ: число смертей от коронавируса за неделю выросло больше чем в 2 раза
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